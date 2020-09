Waze vous permet de préparer vos trajets sur le web

Grâce à la version web de Waze, vous pouvez désormais préparer vos trajets et les synchroniser avec votre téléphone . Pour cela, il suffit de se connecter sur la LiveMap de Waze depuis un ordinateur, et de scanner le QR Code affiché à l’écran à l’aide de votre smartphone.

Ensuite, comme sur l’application, vous entrez votre point de départ et votre destination, l’heure à laquelle vous souhaitez arriver, puis vous sauvegardez ces informations dans l’application.

L’interface web permet de planifier des trajets jusqu’à 7 jours à l’avance, et se charge de vérifier l’état du trafic en temps réel pour vous informer au mieux de l’heure de départ idéale (à condition d’avoir activé les notifications). Enfin, Waze annonce qu’il est également possible de synchroniser vos lieux favoris, afin de les retrouver plus facilement sur la version web.

La nouvelle option est déjà active, et fonctionne à la fois sur Android et sur iOS.