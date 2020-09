Waze s’associe à DC Comics à l’occasion du Batman Day

La seconde application de navigation de Google met l’homme chauve-souris à l’honneur. Le superhéros de DC célébrera ses 81 ans le 19 septembre.

À cette occasion, Waze vous donne la possibilité de modifier l’icône de votre véhicule sur la carte. Deux choix s’offrent à vous : Batman, et sa Batmobile, ou le Sphinx (The Riddler en anglais) et sa voiture verte et mauve.

Waze ajoute également des ambiances personnalisées selon le personnage choisi, ainsi que des “humeurs” inédites, qui seront disponibles jusqu’au 31 octobre 2020.