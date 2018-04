Waze prend en compte la qualité de l'air pour calculer les meilleurs itinéraires

La très populaire application d'info-trafic et de navigation communautaire Waze soutient le dispositif Crit'Air et intègre désormais à son offre les mesures du programme officiel de réduction des émissions de polluants atmosphériques Crit'Air.

Pour rappel, Crit'Air est un dispositif qui limite l'accès aux centres-villes à certains véhicules lorsque la qualité de l'air est jugée trop mauvaise. Pour cela, l'ensemble du parc automobile se retrouve classé en 6 catégories différentes, selon le degré de pollution et l'ancienneté de chaque véhicule. L'objectif est de fluidifier le trafic en cas de pic de pollution.

Waze intègre donc désormais les mesures Crit'Air dans les itinéraires qu'elle propose à ses utilisateurs, en prenant en compte les zones de restrictions Crit'Air en temps réel : zones à circulation restreinte ou de circulation différenciée.

Pour lancer cette nouvelle fonctionnalité, l'utilisateur doit entrer sur l'application son certificat Crit'Air, de niveau vert pour les véhicules électrique à 5 pour les plus anciens et polluants. Dès lors, Waze pourra l'alerter à l'approche d'une zone restreinte et proposer un éventuel itinéraire alternatif.

L'application Waze est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).



AFP