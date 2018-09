Waze et Google Maps préparent leur version pour CarPlay

Des entreprises comme Sygic et Coyote avaient déjà teasé leur arrivée sur CarPlay et c’est désormais au tour de Waze et de Google Maps (deux applications très populaires appartenant à Google) de se dévoiler. Le site 9to5Mac a publié plusieurs photos de la version bêta de Google Maps, tandis que des utilisateurs de Reddit ont partagé des captures d’écran de la version bêta de Waze.

Et si vous avez déjà utilisé ces deux applications, ou CarPlay, vous ne serez pas dépaysés. Leur style s’adapte parfaitement à l’interface mise en place par Apple depuis 2014, tout en proposant un système de navigation plus poussé (notamment sur Waze, qui indique la présence de radars, d’accidents, ou de contrôle de police). Les versions bêta des deux applications sont très fermées et il ne sera donc pas possible de les tester avant la mise à jour sur l’App Store.