Car depuis son lancement en 2013, CarPlay ne fonctionnait qu’avec un nombre limité d’applications tierces. Principalement des applications de messageries (WhatsApp en tête), des applications de podcasts (comme Pocket Casts) ou de livres audio (Audible). Concernant la navigation, c’était Apple Maps et rien d’autre.

Waze et Google Maps arrivent enfin sur CarPlay - © Tous droits réservés

Mais avec iOS 12, qui sera disponible à la rentrée, Waze, Google Maps ou n’importe quelle autre application GPS pourra proposer une version CarPlay. Il est vrai qu’Apple Maps s’est amélioré ces dernières années, mais la firme de Cupertino est loin derrière Google Maps et ses informations bien plus précises, ou Waze et sa capacité bluffante à calculer des itinéraires alternatifs en cas de bouchons ou accidents.

Reste à savoir si Google Maps et Waze (qui appartient à Google) auront envie de s’adapter à CarPlay. Mais à en croire l’image diffusée durant la Keynote, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.