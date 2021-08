Waze : 5 trucs et astuces pour profiter au mieux de l’application

L’application de navigation de Google regorge d’options souvent méconnues. Voici cinq réglages qui amélioreront (peut-être) votre utilisation.

1. Optez pour une nouvelle voix

Comme tous les GPS, Waze propose différentes voix. Mais s’il est possible de passer par exemple d’une voix féminine à une voix masculine, il est également possible d’appeler en renfort des célébrités et autres personnages de fictions.

En français, la liste est encore réduite, mais aux côtés des voix baptisées " Vanessa " et " Morgan ", Waze propose les voix de Escharum et Master Chief, deux personnages de la série de jeux vidéo Halo. Ainsi que les voix " Chat " et Chien ", qui ne sont rien de moins que des voix d’acteurs jouant à l’animal de compagnie. On vous prévient, c'est spécial.

Et si vous avez la patience, vous pouvez même enregistrer votre propre voix !

Enfin, si vous comprenez l’anglais, sachez que vous pourrez retrouver le chanteur Boy George, ou encore les chiens du dessin animé Pat’Patrouille. Pour changer de voix, il vous suffit de vous rendre dans les réglages, puis dans Voix et sons.

2. Intégrez votre service de streaming favori

Si vous ne disposez pas d’Apple Car Play ou d’Android Auto, vous utilisez probablement l’écran de votre smartphone lorsque vous naviguez avec Waze. Cela signifie qu’il est parfois embêtant de contrôler votre musique lorsque vous suivez votre itinéraire.

Heureusement, Waze y a pensé, et vous permet d’afficher un lecteur audio sur la carte, ainsi que la chanson suivante.

Mieux encore, vous pouvez connecter votre service de streaming favori, afin de l’utiliser au sein de Waze. Les plus populaires sont présents, comme Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal ou encore YouTube Music. Seul Apple Music manque à l’appel.

Lire aussi : Partager son humeur du jour sur Waze

3. Cachez les autres utilisateurs

La carte de Waze peut vitre être surchargée, avec l’affichage de votre parcours, des points d’intérêt proches, des signalements (contrôle de police; radar) et des autres " Wazers ".

Rassurez-vous, il est possible de les masquer en vous rendant dans les réglages, puis Affichage carte. Vous pourrez désactiver indépendamment les " Wazers ", mais également les conditions de circulation, et les différents types de signalements.

Dans ce même menu, vous trouverez aussi le compteur de vitesse et l’icône de votre véhicule, que vous pouvez personnaliser et remplacer par un hélico, une " ouafmobile ", ou encore une formule 1.

4. Utilisez le mode Moto

Si vous roulez à deux roues, Waze peut vous conseiller des itinéraires adaptés aux motos. Pour cela, il suffit de vous rendre dans les réglages, puis " mon véhicule ", et enfin " Type de véhicule ". C’est également dans ce sous-menu que vous pourrez indiquer si vous êtes au volant d’un taxi.

Waze vous permet aussi d’indiquer votre carburant préféré, afin de personnaliser les résultats lors de la recherche d’une station essence.

5. Créez des rappels

Si vous oubliez toujours quelque chose (ou pire, quelqu’un) dans votre véhicule lorsque vous sortez, cette option est faite pour vous.

En vous rendant dans les réglages, puis dans " Rappels ", vous pourrez activer une option qui vous rappellera de ne pas laisser votre enfant dans la voiture, ou de personnaliser le message pour vous rappeler tout et n’importe quoi (votre sac, vos clés, les courses dans le coffre, etc.).