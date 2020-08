watchOS 7 : la bêta publique est disponible, voici comment l’installer

La nouvelle version de l’OS de l’Apple Watch, la montre connectée d’Apple, sera disponible à la rentrée, aux côtés des autres nouveautés de la firme de Cupertino, comme iOS 14, iPadOS 14 et macOS Big Sur. Mais il est déjà possible de tester ce qu’Apple a concocté depuis un an, grâce à la bêta publique.

Pour rappel, watchOS 7 ajoute de nouveaux exercices (dont la danse), le partage de cadrans, les raccourcis (via l’application dédiée sur iPhone), les traductions, un décompte lors d’un lavage de mains et un mode sommeil, qui enregistre votre activité au lit.

Voici les étapes à suivre pour l’installer sur votre montre :

Vérifiez le modèle de votre montre. watchOS 7 n’est disponible qu’à partir de la Series 3, ce qui laisse la Series 1 et Series 2 de côté

Installez la bêta d’iOS 14 sur l’iPhone lié à votre Apple Watch (en suivant nos instructions par ici)

Sur la page du programme bêta d’Apple, connectez-vous ou inscrivez-vous, puis cliquez sur watchOS depuis Safari sur iPhone

la page du programme bêta d’Apple, connectez-vous ou inscrivez-vous, puis cliquez sur watchOS depuis Safari sur iPhone Inscrivez ensuite votre Apple Watch au programme

Installez le profil de logiciel bêta de watchOS 7 depuis l’iPhone jumelé à votre Apple Watch

Ensuite, accédez à Réglages > Général > Gestion des profils et de l’appareil, touchez le profil, puis touchez Installer

Attention, une fois la version bêta publique de watchOS installée, il est impossible de rétablir une version précédente. Il faudra donc rester en bêta jusqu’à la sortie publique de watchOS 7, en septembre ou octobre prochain.