watchOS 5.1.1 : Apple corrige le bug et ajoute de nouvelles complications

Quelques jours plus tard, ce correctif est donc disponible et pour tous ceux qui n’avaient pas installé la mise à jour, c’est le moment de foncer. watchOS 5.1.1 vous donnera accès aux 70 nouveaux emojis, à une optimisation de la détection de chutes (uniquement sur les Apple Watch Series 4) et à de nouvelles complications pour les cadrans Infographie et Infographe Modulaire, eux aussi exclusifs à l’Apple Watch Series 4. Il sera possible d’ajouter des raccourcis pour des applications telles que Maison, Messages, Mail, Telephone, Remote ou encore Plan. Petit détail cependant : ces raccourcis ne sont pas encore actifs. Dans la précipitation, Apple a soit oublié de les retirer, soit oublié de les activer. watchOS 5.1.2 devrait permettre d’activer ces nouvelles complications.