VTC, location de vélos, stationnement : on pourra bientôt tout payer à partir de Google Maps

De plus en plus de services payants se retrouvent aujourd’hui intégrés à Google Maps, qu’il s’agisse de faire appel à un VTC, de louer un vélo ou de recharger la batterie de sa voiture électrique.

Si la plupart renvoient vers un site ou une application dédiée une fois sélectionnés, la prochaine étape pour Google va être d’intégrer directement dans Maps le paiement de ces services. C’est par exemple le cas du stationnement à Austin, au Texas, actuellement en phase d’expérimentation.

Au fil des ans, Google Maps est passé d’un simple service de cartographie et de géolocalisation à une véritable machine à gaz. Aujourd’hui, il est possible de commander une voiture de transport avec chauffeur, de trouver des stations de vélos en libre-service, de trouver une borne de recharge pour son véhicule électrique et même de se faire livrer de bons petits plats.

Si l’accès à des services se multiplie, rares encore sont ceux qui peuvent être réglés directement depuis Google Maps. A chaque fois ou presque, l’utilisateur se retrouve transféré sur l’application dédiée.

L’idée pour Google est de pouvoir centraliser tout cela, en proposant le paiement du service sans avoir à quitter Maps. Après un premier essai, avorté depuis, avec Uber, une nouvelle expérimentation a lieu à Austin, dans le Texas, où grâce à un partenariat avec l’opérateur local Passport il est désormais possible de régler son stationnement directement depuis Google Maps. Le paiement s’effectue alors via Google Pay.

A terme, ce sont des dizaines de services qui pourraient, s’ils le souhaitent, proposer d’être rémunérés directement depuis Google Maps, sans avoir nécessairement besoin d’installer d’applications tierces.