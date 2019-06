Vous surveillez votre sommeil à l'aide d'une application ? Cela pourrait être contre-productif.

Il existe de nombreuses applications et gadgets qui permettent de surveiller le sommeil. Mais selon un article du New York Times, cela pourrait aggraver les risques d'insomnies.

Les dangers de l'orthosomnie

Qu'il s'agisse de montres connectées, d'un smartphone qui enregistre la respiration ou de gadgets à placer sous le lit, les solutions pour surveiller et analyser le sommeil à domicile ne manquent pas. Mais les effets ne seraient pas toujours bénéfiques. Pire, cela pourrait mener à l'orthosomnie, soit une obsession visant à atteindre le sommeil parfait, qui a le plus souvent les effets inverses. Le terme a été utilisé pour la première fois en 2017, dans la revue spécialisée Journal of Clinical Sleep Medicine, par des chercheurs de la Rush university Medical School et la Northwestern University’s Feinberg School of Medicine.

Interpréter ses résultats

Selon le docteur Kelly Baron, qui a collaboré à l'article, surveiller son sommeil à l'aide d'une application n'a pas que des aspects négatifs. Cela permet, entre autres, d'obtenir des informations générales sur la nuit passée (temps passé au lit, rythme cardiaque, différence entre sommeil profond et paradoxal, etc.). Mais ces informations sont à prendre avec des pincettes. Leur fiabilité n'a pas été prouvée. Et l'analyse des résultats n'est pas à la portée de tous. "Les gens analysaient beaucoup trop leurs résultats", explique le Dr. Baron. "Par exemple, j’ai peur de ne pas dormir suffisamment, je passe peu de temps en état de sommeil profond. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi."

"Pourquoi mon Fitbit dit-il que je dors mal ?"

Face à ces analyses erronées, les patients souffrant d'orthosomnie dormaient volontairement plus afin de tenter d'obtenir une nuit parfaite selon leur appareil de suivi de sommeil : "Dans l’étude de cas sur l’orthosomnie, les chercheurs ont constaté que les patients passaient trop de temps au lit pour tenter d’augmenter leur nombre d'heures de sommeil, ce qui aurait peut-être aggravé leur insomnie. Et ils ont trouvé difficile de persuader les patients de ne plus avoir recours à leur système de suivi du sommeil, même si les chiffres étaient erronés. Les chercheurs disent que les trackers peuvent surestimer la quantité de sommeil que vous obtenez, en particulier s'ils se concentrent sur le suivi des mouvements. Si vous êtes éveillé au lit, le traqueur peut penser que vous êtes endormi. Bien que les appareils qui suivent la fréquence cardiaque ou la respiration donnent une image plus complète, ils ne génèrent toujours que des estimations. Un exemple édifiant tiré de l’étude de cas: une femme expliquait qu’elle n’avait une efficacité de sommeil que de 60% en moyenne, selon son traqueur. Elle a reçu des médicaments pour le syndrome des jambes sans repos, un test de dépistage des troubles de la respiration négatif et un essai de sommeil formel. Mais après avoir appris qu'elle avait profondément dormi dans le laboratoire, elle n'était pas rassurée. "Dans ce cas, pourquoi mon Fitbit dit-il que je dors mal ?" a-t-elle demandé."

En cas de troubles du sommeil, mieux vaut donc faire appel à un spécialiste, et éventuellement passer une nuit dans un laboratoire du sommeil.

Le reste de l'article (en anglais), est à retrouver sur le site du New York Times.