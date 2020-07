Vous regrettez d'être passé à la bêta d’iOS 14 ? Voici comment revenir à iOS 13

La seconde bêta publique d’iOS 14 est disponible depuis peu, mais voilà vous regrettez peut-être les bugs et l’instabilité du système d’opération actuellement en phase de test. Pas de panique, voici comme revenir en arrière.

La marche à suivre est assez simple, rassurez-vous. Sur votre iPhone / iPad / iPod Touch tournant sur iOS 14 ou iPadOS :

Rendez-vous dans les réglages de l'appareil Cliquez sur Général, puis scrollez jusqu'à voir apparaître le menu "Profil" Cliquez sur le profil de configuration "iOS 14 Beta Software Profile” (ou “iPadOS 14” sur iPad) Cliquez sur "Supprimer le profil" et redémarrez votre appareil À la prochaine mise à jour d’iOS 13, Apple ne vous proposera plus de bêta-tester iOS 14

Vous pourrez alors installer la prochaine mise à jour d'iOS 13 normalement, et vous aurez simplement perdu les données sauvegardées lors de votre session de test d'iOS 14.

Évidemment, il faudra prendre son mal en patience, c'est-à-dire attendre qu'Apple propose une nouvelle mise à jour d'iOS 13. Mais pour les plus impatients, voici malgré tout une méthode plus radicale pour repasser sur iOS 13 immédiatement. Et par radicale, on entend qu'il vous faudra soit une sauvegarde de votre appareil avant de passer à iOS 14, soit accepter de perdre l'intégralité de vos données.

Pour désinstaller la version bêta d’iOS, vous devez effacer les données de votre appareil et restaurer celui-ci. Si vous disposez d’une sauvegarde archivée, vous pouvez ensuite effectuer une nouvelle configuration depuis cette sauvegarde. Procédez comme suit :

Vérifiez que vous disposez de la dernière version d’iTunes. Connectez votre appareil à votre ordinateur, puis placez votre appareil en mode de récupération en suivant les instructions ci-dessous :

Pour un iPhone 11 ou jusqu’à l’iPhone 8 : appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume. Appuyez brièvement sur le bouton de réduction du volume. Ensuite, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

: appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume. Appuyez brièvement sur le bouton de réduction du volume. Ensuite, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse. Pour un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus : appuyez simultanément sur le bouton Marche/Veille et sur le bouton de diminution du volume. Ne relâchez pas les boutons lorsque le logo Apple s’affiche. Continuez de les maintenir enfoncés jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

: appuyez simultanément sur le bouton Marche/Veille et sur le bouton de diminution du volume. Ne relâchez pas les boutons lorsque le logo Apple s’affiche. Continuez de les maintenir enfoncés jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse. Pour un iPhone 6s et modèles antérieurs, un iPad ou un iPod touch : appuyez simultanément sur le bouton Marche/Veille et sur le bouton principal. Ne relâchez pas les boutons lorsque le logo Apple s’affiche. Continuez de les maintenir enfoncés jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

Cliquez sur l’option Restaurer lorsqu’elle apparaît pour effacer les données de votre appareil et installer la version actuelle non bêta d’iOS. Attendez que la restauration se termine. Si vous y êtes invité, saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe pour désactiver le verrouillage d’activation. Si la restauration échoue, découvrez la procédure à suivre.

Une fois la restauration terminée, vous pouvez configurer votre appareil à partir de votre sauvegarde archivée, qui devrait correspondre à une version antérieure d’iOS.