Vous pouvez désormais laisser un pourboire aux chauffeurs Uber

À la différence du prix de la course, partagé entre Uber et le chauffeur, les pourboires iront directement dans la poche de ce dernier, sans que l'entreprise ne perçoive de commission. L'utilisateur aura le choix, à la fin de chaque trajet, de donner un montant standard : 1, 2 ou 5 euros. En cas d'oubli, l'utilisateur pourra également donner un pourboire quelques jours après la course (Uber limite à cinq jours après la fin du trajet).

Cette nouvelle fonctionnalité arrive après plusieurs changements opérés au sein de l'application. Il est notamment possible depuis quelques mois de facturer le client si une annulation intervient après une période de deux minutes. Un avertissement est également envoyé si le trajet est estimé à 45 minutes ou plus. Enfin, pour plus de sécurité, il est possible de discuter avec le chauffeur directement dans l'application. Auparavant, il fallait passer par une communication par SMS, ce qui a posé plusieurs problèmes pour certaines clientes.