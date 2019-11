Vous partez en road trip ? Spotify a la playlist qu'il vous faut !

Le leader du streaming musical innove avec un nouvel outil permettant de créer la playlist idéale pour un road trip.

La fonctionnalité, baptisée "Soundtrack your ride", est un nouveau moyen de s'attaquer à Apple Music et au reste de la concurrence. C'est en effet sur ces petites options que les plateformes peuvent se différencier, le catalogue étant plus ou moins le même chez tout le monde.

Pour mettre au point cette playlist, Spotify s'est associé à Google Maps. En vous rendant sur la version web de Spotify (l'option n'est pas encore disponible sur mobile), l'entreprise suédoise vous posera plusieurs questions : quels sont votre point de départ et votre point d'arrivée; avec qui voyagez-vous; quel type de véhicule conduisez-vous; ou encore quelle ambiance musicale recherchez-vous ? Enfin, la plateforme vous demandera de choisir une chanson qui doit obligatoirement se trouver dans la playlist, parmi six choix prédéfinis, à savoir : A Thousand Miles de Vanessa Carlton, Ridin’ Solo de Jason Derulo; Life is a Highway de Rascal Flatts; Body Like a Back Road de Sam Hunt ou Sucker des Jonas Brothers et Bohemian Rhapsody de Queen (deux chansons qui ne parlent absolument pas de la route ou de la conduite, mais soit).

Selon vos réponses, Spotify générera une liste de lecture qui se veut variée et proche de vos goûts et de vos attentes. D'après les premiers retours des utilisateurs de Spotify, satisfaits des playlists personnalisées que propose hebdomadairement la plateforme, cette playlist spéciale road trip serait moins réussie. Mais comme toute option gadget, cela ne coûte rien d'essayer et de tenter votre chance. Ça sera toujours mieux que de se battre pour que chaque passager impose sa musique.