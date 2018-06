Vous fermez souvent les yeux sur les photos ? Facebook a une solution

Brian Dolhansky et Cristian Canton ont dévoilé leur algorithme, permettant " d’ouvrir " les yeux sur des photos. Ou plutôt d’ajouter des yeux ouverts grâce à une intelligence artificielle capable de recréer la forme de l’oeil. Pour se faire, Facebook et ses chercheurs ont pu se baser sur les milliards de photos déjà présentes sur le réseau social. Un échantillon conséquent qui permet à la fois d’entraîner l’intelligence artificielle, et l’améliorer.

Et c’est évidemment une fois de plus grâce à l’intelligence artificielle. Des chercheurs de Facebook ont en effet mis au point un procédé permettant de reproduire la forme des yeux.

D’après les premiers résultats, les personnes testées n’ont pas fait la différence entre les photos d’origines (avec les yeux fermés) et les photos retouchées (avec les yeux ouverts). Et pour cause, les chercheurs ont utilisé un réseau antagoniste génératif, soit un moyen de faire croire à l’intelligence artificielle que sa modification est réelle. Une partie de l’IA modifie l’image, l’autre détermine si elle est réelle (et donc crédible) ou pas. Ce va-et-vient permet de pousser les modifications à l’extrême, afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

Il reste malgré tout quelques problèmes à résoudre, comme les lunettes ou les cheveux devant les yeux. Enfin, il faut que la personne soit bien de face. Et que cet outil ne tombe pas dans de mauvaises mains…