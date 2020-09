Vous avez besoin d'une connexion Internet ultra-rapide ? Déménagez au Liechtenstein

Alors que la récente explosion du télétravail a souligné l’importance capitale d’avoir une bonne connexion Internet, une récente étude du cabinet d’analyse de données Cable compile les pays dans le monde où l’Internet haut débit est le plus rapide.

Dans cette optique, les chercheurs en charge du classement "Worldwide Broadband Speed League 2020" ont testé la connexion Internet de 221 pays et territoires autour du globe.

Ils ont notamment constaté que la vitesse moyenne de l’Internet haut débit à travers le monde s’élève à 24.83 mégabits par seconde (Mbps), un chiffre en hausse de plus de 50% par rapport à celui de l’année 2019.

Liechtenstein a la plus rapide vitesse de connexion

Autre découverte, le Liechtenstein est le pays dans le monde où les utilisateurs d’Internet bénéficient de la vitesse de connexion Internet la plus rapide, avec un impressionnant 229.98 Mbps.

Le Soudan du Sud arrive à la dernière place du classement avec une connexion Internet qui est 394 fois plus lente que celle du Liechtenstein (0.58 Mbps).

Il faudra attendre moins de trois minutes pour télécharger un film en HD de 5 GB au Liechtenstein, contre 19 heures et 31 minutes au Soudan du Sud.

Sans surprise, la majorité des pays avec les connexions Internet les plus rapides se trouvent en Europe et en Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada se trouvent respectivement à la 20ème et 34ème place avec des vitesses moyennes de 71.30 Mbps et 52.60 Mbps.

Voici le top 10 des pays dans le monde où la vitesse moyenne de connexion Internet est la plus rapide :