Votre ordinateur sera-t-il compatible avec Windows 11 ?

C'est le 5 octobre 2021 que doit débuter le déploiement de Windows 11, la toute nouvelle version du système d'exploitation pour PC de Microsoft. Cela va faire des déçus mais seules les machines les plus récentes devraient être compatibles. Les propriétaires de PC trop anciens devront donc se rabattre sur un nouveau modèle s'ils souhaitent en profiter.

Windows 11 sera disponible via une mise à niveau gratuite mais tout le monde ne pourra cependant pas en profiter. Contrairement à la bascule vers Windows 10 en 2015, les conditions de compatibilité sont cette fois-ci plus strictes.

Pour pouvoir profiter de Windows 11, il faudra disposer d'un PC comprenant un processeur 64 bits de 1 GHz ou plus avec au minimum 2 cœurs, associé à au moins 4 Go de RAM. Il faudra aussi compter sur un espace de stockage minimum de 64 Go, une carte graphique compatible avec DirectX 12.

Il faudra aussi avoir un module de plateforme sécurisée (TPM) avancé, version 2.0, présent sur les machines commercialisées depuis 2016.

Pour savoir si son ordinateur est compatible avec la mise à niveau vers Windows 11, il suffit de se rendre sur la page consacrée à Windows 11 du site de Microsoft et d'y télécharger l'application Contrôle d'intégrité du PC Windows ("PC Health Check").