Votre OnePlus 9 Pro est lent ? C’est normal, OnePlus le bride

Comme l’a découvert le site AnandTech, le OnePlus 9 Pro est souvent plus lent que ses concurrents, et ce dans de nombreux cas. Une information confirmée par le constructeur.

Un choix volontaire

OnePlus l’admet, plusieurs applications populaires, comme les applications de Google, de Microsoft, ou la quasi-totalité des réseaux sociaux, sont lentes sur le OnePlus 9 Pro, le dernier flagship de l’entreprise. La raison est simple selon OnePlus : cette lenteur est causée par un bridage volontaire des capacités du téléphone, afin d’épargner la batterie.

Voici la réponse de OnePlus :

“ Notre priorité absolue est de toujours offrir une excellente expérience utilisateur avec nos produits, basée en partie sur une grande réactivité aux retours importants des utilisateurs.

Après le lancement des OnePlus 9 et 9 Pro en mars, des utilisateurs nous ont pointé du doigt certains domaines dans lesquels nous pourrions améliorer l’autonomie de la batterie et la gestion de la chauffe des appareils. Suite à ces commentaires, notre équipe de R&D a travaillé au cours des derniers mois pour optimiser les performances des appareils lors de l’utilisation d’applications les plus populaires, dont Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l’application avec la puissance la plus appropriée.

Cela a contribué à fournir une expérience fluide, tout en réduisant la consommation d'énergie. Bien que cela puisse avoir un impact sur les performances des appareils dans certaines applications de benchmark, notre objectif est, comme toujours, de faire tout notre possible pour améliorer les performances de l’appareil pour nos utilisateurs.”

300 applications bridées

Selon le site Frandroid, 300 applications sont ainsi bridées par OnePlus. “Sur ces apps blacklistées, la puce dernier cri de Qualcomm ne déployait jamais son plein potentiel. Ainsi, même sur des tâches où cela était nécessaire, les pics de puissance n’étaient jamais atteints”, explique notre confrère Omar Belkaab.

Enfin, comme le rappelle Numerama, OnePlus n’hésite pas à mettre en avant la puissance de la puce Snapdragon 888 de Qualcomm pour vendre son smartphone. Reste à savoir si les utilisateurs accepteront cette explication.

Pour rappel, le OnePlus 9 Pro est vendu aux alentours de 899 euros.