Votre nouvel iPad Pro est légèrement courbé ? Selon Apple, c’est tout à fait « normal »

Le site The Verge a contacté Apple au sujet des iPad Pro de 2018 et de leur châssis moins solide que prévu. Mais selon la marque à la pomme, ce n’est pas réellement un problème.

Voilà une annonce qui risque de faire grincer des dents. Les deux nouveaux iPad Pro de 11 pouces, vendu entre 899 euros et 1899 euros (pour la version 1 To avec WiFi + Cellular) et celui de 12,9 pouces, vendu entre 1119 euros et 2119 euros, peuvent être livrés légèrement pliés.

La firme de Cupertino a confirmé l’information à nos confrères du site américain The Verge, qui s'inquiétait du nombre important de plaintes d’utilisateurs à ce sujet. Ces iPad peuvent en effet se courber légèrement (ou être déjà courbés dans la boite), mais selon Apple, cela ne devrait pas s’empirer au fil du temps, et cela ne diminuerait en rien les performances. Un processus de refroidissement, appliqué au métal et au plastique utilisé dans la fabrication de la tablette, serait en cause. Mais la rigidité de l’ensemble ne serait pas en cause.

Pourtant, certains utilisateurs des forums du site MacRumors ont noté que leur tablette se courbait toujours plus au fils des jours, ou que le simple fait de transporter l’iPad dans un sac à dos suffisait pour le courber légèrement. Enfin, le YouTubeur JerryRigEverything a prouvé dans une de ses vidéos qu’il était très (trop) simple de plier une tablette en deux, en profitant d’un défaut de design, c’est-à-dire la découpe sur le haut de la tablette, permettant de charger l’Apple Pencil grâce à une découpe dans l’aluminium.

Selon The Verge, un échange en magasin est toujours possible dans les 14 jours, mais en dehors de cette période, il sera difficile d’obtenir une nouvelle tablette, Apple ne reconnaissant pas réellement le problème. La société explique d’ailleurs que le taux de retours pour ces dernières tablettes n’est actuellement pas à la hausse.