Votre iPhone raccroche tout seul ? Une mise à jour corrige le problème

Numérotée 15.1.1, la mise à jour s’adresse particulièrement aux propriétaires d’un iPhone 12 ou d’un iPhone 13 (et de chaque déclinaison dans leur gamme). Dans le descriptif, la marque à la pomme indique que la mise à jour “ améliore les performances lors de l’interruption des appels. ”



Les iPhone plus anciens ne semblent pas concernés par ce bug, la mise à jour n’est donc pas “urgente”. Mais elle permet d’attendre patiemment iOS 15.2, qu’Apple teste depuis plusieurs semaines, et qui devrait apporter quelques nouveautés bienvenues. Sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max apparaîtra un bouton dédié au mode Macro (qui jusqu’à présent s’activait automatiquement sans que l’utilisateur puisse contrôler l’option).

L’option “contact héritier” fera également ses débuts, ce qui permettra d’indiquer une personne qui aura accès à vos données après votre décès. Enfin du côté de l’app Localiser, les AirTags faciliteront le retour d’un objet perdu auprès de son propriétaire.