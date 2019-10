Votre iPhone 6s ou 6s Plus ne s'allume plus ? Apple peut le réparer gratuitement

La marque à la pomme lance un programme de réparation concernant certains modèles de l'iPhone 6s et 6s Plus.

Les deux smartphones, présentés le 9 septembre 2015, continuent d'être assemblés par Apple, malgré leur ancienneté. Et ce sont les plus récentes versions, fabriquées entre octobre 2018 et août 2019 qui pourraient rencontrer des problèmes.

Le problème cité par Apple est une "absence d'alimentation", autrement dit, même rechargé, l'iPhone refuse de s'allumer.

Apple a déterminé qu’il est possible que certains iPhone 6s et 6s Plus ne s’allument pas en raison d’un composant qui peut être défaillant. Ce problème affecte uniquement les appareils compris dans une plage limitée de numéros de série et fabriqués entre octobre 2018 et août 2019.

Apple a publié plusieurs guides afin de trouver le numéro de série, ce qui vous permettra de déterminer si votre iPhone 6s ou 6s Plus est concerné par ce programme de rappel. Il suffit ensuite de se rendre sur cette page et d'utiliser l'outil de contrôle du numéro de série proposé par la marque à la pomme.

Quant à la réparation (gratuite dans la plupart des cas), Apple propose plusieurs options : en centre de services agréé, dans un Apple Store, ou directement via l'assistance Apple, qui enverra un livreur pour récupérer votre téléphone.