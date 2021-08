Votre iPhone 12 rencontre des problèmes de sons ? Apple peut le réparer gratuitement

La marque à la pomme a lancé un programme de service concernant l’iPhone 12 et 12 Pro.

Des appels silencieux

Si le haut-parleur de votre iPhone ne fonctionne plus, notamment lors d’un appel, il se peut que le problème soit connu de la firme de Cupertino. Apple a en effet indiqué " qu’un nombre très limité d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro était susceptible de présenter des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur ".

L’entreprise indique que les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Si vous répondez aux exigences d’Apple, la marque à la pomme procédera gratuitement à la réparation des appareils concernés.

Pour cela, il suffit de

Trouver un centre de services agréé Apple.

Prendre rendez-vous dans un Apple Store.

Contacter l’assistance Apple pour organiser une réparation par envoi postal via le centre de réparation Apple.

Tous les détails de l’opération sont à retrouver sur cette page. À noter que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne font pas partie de ce programme. Et que ce programme n’étend pas la durée de la garantie standard de l’iPhone 12 ou de l’iPhone 12 Pro.