Vos cartes Pokémon valent plus que ce que vous ne pensez, avec des prix allant jusqu'à 6000 euros

Les vendeurs belges de cartes à collectionner établissent un record sur la plateforme de vente Catawiki en générant un revenu 25 fois plus élevé que l’année dernière en comparant les premiers mois de 2021 à ceux de 2020.

Un retour en enfance synonyme d’investissement

Vos anciennes cartes Pokémon valent peut-être plus d’argent que vous ne le pensez. Aujourd’hui, Pokémon bénéficie d’un énorme regain d’intérêt et génère des sommes colossales pour certains revendeurs de cartes et d’objets en tout genre. À titre d’exemple, la collection de cartes Pokémon la plus chère appartient à Gary “realkingpokemon” et est estimée à une valeur de plus de 12 millions de dollars. Rien d’anormal, quand on sait que ces petits monstres, créés en 1996 par le japonais Satoshi Tajiri, sont toujours à la mode, auprès des petits et grands collectionneurs à travers le monde.