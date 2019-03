Volvo limitera la vitesse de tous ses véhicules en 2020

Le groupe suédois mise sur la sécurité. L'année prochaine, Volvo bridera volontairement tous ses modèles pour que les conducteurs évitent les excès de vitesse.

Plus de morts ni de blessés graves dans une nouvelle voiture Volvo à partir de 2020. Voilà l'objectif de l'entreprise d'ici l'année prochaine. Pour y arriver, Volvo limitera la vitesse maximale de ses véhicules à 180 km/h. Une décision inédite, mais justifiée, selon Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars : "Au-delà d’une certaine vitesse, les systèmes de sécurité embarqués et l’infrastructure connectée ne suffisent plus à éviter les blessures graves et les morts en cas d’accident". D'où l'idée de brider la vitesse maximale des véhicules : "Si limiter la vitesse n'est pas un remède miracle, une seule vie sauvée suffirait à faire de cette initiative un succès".

Volvo envisage également d'aller plus loin, notamment en se basant sur les données de géolocalisation d'un véhicule. À l'approche d'un hôpital, d'un carrefour dangereux ou d'une école, la vitesse sera automatiquement limitée. Pour autant, l'initiative de Volvo devra faire face à deux autres risques majeurs : l'alcool au volant et les distractions, comme l'utilisation d'un smartphone.

"Volvo est un chef de file de la sécurité automobile : nous l’avons toujours été et nous comptons le rester. Nous savons désormais, grâce à nos recherches, quelles sont les failles de notre ambition à l’horizon 2020". Voilà pourquoi, le 20 mars prochain à Göteborg en Suède, Volvo proposera de nouvelles idées pour lutter contre les distractions et l'alcool au volant.

Selon le groupe suédois, ces mesures sont une nécessité : "Les constructeurs ont le droit, voire l'obligation, d'installer des systèmes embarqués qui modifient le comportement du conducteur pour lutter contre les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse ou la distraction".