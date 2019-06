Volkswagen installera 36 000 bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe d'ici 2025

Le groupe Volkswagen continue d'investir dans les véhicules électriques. D'ici 2025, 36 000 bornes de recharges verront le jour un peu partout en Europe.

Selon le site web Electrek, le constructeur allemand avait déjà participé à l'installation de bornes via le réseau Ionity. Désormais, VW installera ses propres bornes : "Volkswagen vise une percée rapide en matière de mobilité électronique et redouble d'efforts dans le domaine des infrastructures de recharge. Partout en Europe, le Groupe installera au total 36 000 points de charge d’ici 2025; 11 000 d'entre eux seront développés par la marque Volkswagen. Ils seront installés dans les usines Volkswagen et chez environ 3 000 concessionnaires Volkswagen dans toutes les grandes villes. Au total, le Groupe investit environ 250 millions d'euros sur ses sites européens."

Selon Thomas Ulbrich, membre du conseil d'administration en charge de l'e-Mobility chez VW, "Charger une voiture électrique doit devenir aussi simple et normal que de charger un smartphone. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup plus de stations de charge dans les espaces publics et de règles simples pour l'installation de bornes de recharge privées. Avec cette décision, Wolkswagen a l'intention d'envoyer un signal fort et s'implique dans le développement d'une infrastructure de charge à tous les niveaux."

Volkswagen le sait, 70% des recharges se font à domicile, c'est pourquoi le groupe proposera également des solutions via Elli, sa nouvelle entreprise dédiée aux solutions de recharges privées. De quoi continuer d'affronter Tesla, dont les nombreuses bornes sont déjà présentes partout dans le monde.