Voici tout ce qu’implique la fabrication d’une enceinte Amazon Echo

Deux professeurs du laboratoire Share Lab, Kate Crawford et Vlandab Joler, ont créé une carte qui recense tous les éléments qui composent une enceinte Amazon Echo. Et tout ce que cela implique au niveau humain.

L’oeuvre s’intitule “Anatomie d’un système d’intelligence artificielle” et est exposée au Victoria and Albert Museum de Londres. Sur cinq mètres de largeur et deux mètres de hauteur, on aperçoit de nombreux embranchements sur fond noir, qui soulignent le nombre hallucinant d’éléments qui entrent en jeu pour que chez lui, le client puisse poser des questions (souvent banales) à son assistant virtuel.

Les 21 parties qui composent la carte détaillent la création, la vie et la mort de l’enceinte. Par exemple, on y voit la fabrication de la batterie, dont le lithium est extrait d’un désert Bolivien. Mais également l’entraînement de l’intelligence artificielle dans les bureaux d’Amazon, la distribution et commercialisation de l’enceinte et, éventuellement, sa fin de vie.

Pour les deux professeurs, l’objectif est de lever le voile sur tout ce qu’implique la fabrication des objets technologiques qui nous entourent. “Nous devons avoir une conversation plus approfondie et complexe sur les conséquences du développement de l’intelligence artificielle à grande échelle. Avec cette carte, cela devient quelque chose que vous pouvez observer et commencer à appréhender comme une partie d’un tableau plus vaste.”

Pour découvrir la carte en détail, rendez-vous sur le site officiel ou à l’exposition gratuite Artificially Intelligent au Victoria and Albert Museum de Londres jusqu’au 31 décembre 2018.