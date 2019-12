Voici les meilleures applications de l'année selon Apple

Comme chaque année, Apple dévoile une liste des meilleures applications et des meilleurs jeux disponibles sur l'App Store et le Mac App Store. Voici la cuvée 2019.

Meilleure application pour l'iPhone : Spectre Camera

Meilleure application pour l'iPad : Flow by Moleskine

Meilleure application pour le Mac : Affinity Publisher

Meilleure application pour l'Apple TV : The Explorers

Meilleur jeu de l'année sur iPhone : Sky - Children of the Light

Meilleur jeu de l'année sur iPad : Hyper Light Drifter

Meilleur jeu de l'année sur Mac : Gris

Meilleur jeu de l'année sur l'Apple TV : Wonder Boy - The Dragon's Trap

Meilleur jeu de l'année sur Apple Arcade: Sayonara Wild Hearts

Apple a également compilé les tendances de l'année. Du côté des applications, la tendance était à la simplification de création de contenu. Grâce à des apps comme Anchor, Wattpad, Unfold ou Canva, il est possible de créer des podcasts, des romans, des stories Instagram ou des images et vidéos créatives directement depuis un iPhone ou un iPad.

Du côté des jeux, la tendance était aux classiques revisités. De grands noms du jeu vidéo ont eu droit à une déclinaison mobile, comme Mario Kart Tour, Dr Mario World, Minecraft Earth, Pokémon Masters, Call of Duty : Mobile ou Assassin's Creed Rebellion. Ces jeux étant souvent accompagnés d'achats intégrés, beaucoup d'entre eux ne sont plus disponibles en Belgique. C'est notamment le cas des jeux de Nintendo.

Enfin, Apple a listé les jeux (gratuits et payants) les plus téléchargés en 2019, sur iPhone et iPad. Voici ces classements :

Top 10 des jeux gratuits les plus téléchargés sur iPhone

Mario Kart Tour Color Bump 3D Aquapark.io Call of Duty Mobile BitLife Life Simulator Polysphere – Art of Puzzle Wordscapes Fortnite Roller Splat! AMAZE!!!

Top 10 des jeux payants les plus téléchargés sur iPhone

Minecraft Heads Up! Plague Inc. Bloons TD 6 Geometry Dash Rebel Inc The Game of Life Stardew Valley Bloons TD 5 Grand Theft Auto: San Andreas

Top 10 des jeux gratuits les plus téléchargés sur iPad

Roblox Aquapark.io Paper.io 2 Color Bump 3D Magic Tiles 3: Piano Game Fortnite Polysphere – art of puzzle Wordscapes Tiles Hop – EDM Rush Helix Jump

Top 10 des jeux payants les plus téléchargés sur iPad

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Plague Inc. Amazing Frog? Stardew Valley The Game of Life Heads Up! Terraria Bendy and the Ink Machine

Pour terminer, sachez que les applications gratuites les plus téléchargées de l'année étaient YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok et Facebook Messenger. En payant, on retrouve FaceTune, HotSchedules, Dark Sky, The Wonder Weeks et AutoSleep.