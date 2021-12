Voici les jeux vidéo les plus terminés (et les plus abandonnés) par les joueurs en 2021

Comme chaque année, le site HowLongToBeat, qui vous indique combien de temps il vous faudra pour compléter un jeu, dévoile ses listes de fin d’année.

Sur base des profils des utilisateurs, voici donc les 10 jeux les plus terminés de l’année, autrement dit ceux qui ont été terminés à 100%, et retournés dans tous les sens par les joueurs :

Resident Evil Village Metroid Dread Ratchet & Clank Rift Apart It Takes Two Super Mario 3D World + Bowser's Fury Twelve Minutes Psychonauts 2 NieR Replicant ver. 1.22474487139... The Medium Little Nightmares II

À l’inverse, voici les 10 jeux qui auront le plus été abandonnés en cours de route. Et quand on voit la liste, on peut comprendre les joueurs (notamment pour le très décevant Twelve Minutes).

Twelve Minutes Loop Hero The Ascent Outriders The Medium Returnal Oddworld Soulstorm Back 4 Blood Cyber Shadow Biomutant

Enfin, du côté des plateformes les plus plébiscitées par les joueurs, on retrouve le PC en numéro 1 assez logique. Mais on découvre surtout que la PlayStation 5 de Sony est plus populaire que les Xbox Series X/S de Microsoft :