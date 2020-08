Voici comment transformer votre appareil photo Sony en webcam

Sony rejoint la liste des constructeurs permettant d’utiliser un appareil photo comme webcam. Pratique en ces temps où le télétravail est devenu la norme!

Si vous êtes un adepte de la visioconférence et si vous possédez un appareil photo Sony, vous pouvez améliorer la qualité de votre image grâce à Imaging Edge Webcam, un logiciel permettant de connecter votre caméra à votre logiciel de visioconférence.

Disponible sur PC, le programme fonctionne avec un simple câble USB et est compatible avec 35 modèles d’appareils photo Sony, notamment la gamme α (monture E et A) et plusieurs appareils de la gamme DSC.

La liste complète est à retrouver à cette adresse, où, après avoir coché la case correspondant à votre appareil, vous pourrez télécharger le logiciel. Quant à la marche à suivre, pour la connexion et la configuration de votre installation, c’est par ici que ça se passe.

Actuellement, seule la version PC est disponible. Mais si vous êtes sur Mac, vous pouvez toujours utiliser votre iPhone comme webcam, ou encore votre GoPro, comme on vous en parlait en juillet dernier.