Voici comment tester Windows 11 sans rien installer

La nouvelle version de l’OS de Microsoft vous attire, mais vous ne souhaitez pas installer la bêta sur votre ordinateur ? Pas de soucis, un développeur a pensé à vous.

Un projet très pratique

Le développeur Blue Edge a en effet conçu " Windows 11 in React ", une démo qui permet de tester Windows 11, directement depuis un navigateur internet.

Tout y est ou presque, comme la nouvelle interface ou le menu démarrer qui est désormais centré et non plus aligné à gauche. Mais n’espérez pas y installer des programmes ou lancer des logiciels. Cette démonstration technique se concentre avant tout sur le look du système d’opération.

Notons malgré tout que le Windows Store ou le navigateur Edge sont, eux, bien actifs. Vous pouvez donc faire une recherche via Edge, le tout depuis votre propre navigateur. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse.

Et si ce que vous voyez vous parle, vous pouvez installer la véritable bêta de Windows 11, en passant par le programme Windows Insider à cette adresse. Vous pourrez ensuite télécharger l’OS, qui, rappelons-le, ne sera pas finalisé et promet donc quelques bugs qui peuvent (ou non) s’avérer gênants.