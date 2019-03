Voici comment supprimer votre historique de lecture sur Netflix - © Tous droits réservés

Tout votre historique de lecture y sera listé. Chaque titre visionné est accompagné d'une date, et d'une icône à droite, permettant de supprimer l'activité en question. En bas de la liste, trois options s'offrent à vous : "Afficher plus de contenu"; "Tout masquer" ou "Tout télécharger".

L'option "Tout masquer" vous permet de cacher/supprimer l'intégralité de votre historique. En cliquant dessus, un avertissement apparaitra :

"Êtes-vous sûr de vouloir masquer l'intégralité de votre historique sur ce profil ? Cette action ne peut pas être annulée. D'ici 24 heures, ces titres ne seront plus utilisés pour vous recommander du contenu et ne figureront plus parmi ceux regardés sur le service Netflix, sauf si vous regardez ces titres à nouveau."

À vous de peser le pour et le contre. Votre page d'accueil Netflix sera plus lisible, mais le service ne pourra plus se baser sur votre historique pour faire fonctionner ses algorithmes et vous proposer d'autres films et séries qui pourraient potentiellement vous intéresser.