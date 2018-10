Voici comment supprimer votre compte Google+

Le réseau social de Google fermera ses portes en août 2019. La récente découverte d’une faille de sécurité a précipité la chute de la plateforme, que peu de gens utilisaient réellement.

Ce lundi, on apprenait coup sur coup que Google+ avait été victime d’une faille de sécurité en mars 2018 et que le réseau social vivait ses derniers instants. “Ce passage en revue a cristallisé ce que nous savions depuis longtemps : même si nos ingénieurs ont tout donné pour développer Google + année après année, le réseau social n’a pas atteint la masse critique qu’il lui fallait, pas plus qu’une adoption par les développeurs ou une bonne interaction avec les applications.”

C’est donc l’occasion de récupérer vos données toujours présentes sur le réseau social et de clôturer votre compte avant l’heure. Voici la marche à suivre :