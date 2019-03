Voici comment suivre en direct la keynote de Google à la Game Developers Conference

Le géant du web dévoilera à 18 heures ses plans en matière de jeux vidéo. La conférence sera diffusée en direct sur YouTube.

Rendez-vous ce 19 mars à 18 heures sur la vidéo ci-dessous. On y découvrira, en direct, ce que Google nous prépare dans le domaine du jeu vidéo. La firme de Mountain View devrait dévoiler sa solution de streaming, basée sur le Project Stream, testée il y a quelques mois auprès de joueurs américains.

Selon les dernières rumeurs, Google devrait proposer un système de jeu en streaming, sorte de Netflix du gaming, qui permettrait de joueur sur n'importe quel écran, grâce à une bonne connexion internet et les nombreux serveurs que possède l'entreprise partout dans le monde.

D'après Kotaku, qui a récemment compilé les dernières informations à ce sujet, la solution de Google permettrait de jouer sur PC, Mac, sur une télé ou sur un smartphone, à l'aide d'une manette Xbox ou d'une manette conçue par Google. Parmi les pistes abordées, on parle également d'un rapprochement avec la plateforme de streaming Twitch. Ainsi, chaque spectateur intéressé par le jeu en cours de diffusion pourrait, en un clic, l'acheter et y jouer instantanément. Un autre scénario possible serait de lier les nombreuses vidéos de jeux vidéo publiées sur YouTube aux jeux en question. Un jeu aperçu dans une vidéo vous plait ? Vous pouvez y jouer en quelques secondes. Vous regardez une vidéo vous indiquant la solution ? Google peut automatiquement lancer votre partie à l'endroit de la vidéo.

Enfin, toujours selon Kotaku, Google pourrait également dévoiler ses propres jeux, développés en interne. Bref, pour en savoir plus, rendez-vous à 18h, heure belge, sur la vidéo ci-dessous.