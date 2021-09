Voici comment réchauffer vos plats uniformément au micro-ondes

Cette astuce toute simple a fait le tour de TikTok. Et elle ne nécessite aucun accessoire.

Mieux répartir les ondes

Comme l’explique la Tiktokeuse @Onlyjayus, il suffirait de ne plus placer votre plat au centre du micro-ondes, mais de le décaler légèrement sur les bords. Ainsi, sa rotation sera plus large, et il sera réchauffé plus uniformément. Résultat, certaines parties ne resteront plus froides tandis que d’autres sont quasiment bouillantes.

Selon Lifehacker, cette astuce est plus efficace sur les anciens micro-ondes, les modèles plus récents étant couverts par les ondes de manière plus uniforme. Mais cela vaut le coup d’essayer. Vous ne gagnerez pas de précieuses minutes avec cette astuce, mais votre plat sera parfaitement réchauffé du premier coup.