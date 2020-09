Voici à quoi ressemble le nouveau Chromecast

À quelques jours de la présentation de Google, qui aura lieu le 30 septembre prochain, le site allemand WinFuture publie un premier cliché de la nouvelle clé HDMI de la firme de Mountain View.

La nouvelle version du Chromecast, nom de code Sabrina, sera accompagnée d’une nouveauté importante. À savoir la présence d’une télécommande, ce qui permettra de transformer la clé HDMI en véritable box TV à la manière de l’Apple TV.

Le Chromecast tournera sur Android TV et adoptera un style épuré : un petit galet pour la clé, et quelques boutons et un trackpad pour la télécommande (qu’on ne risque donc pas de prendre à l’envers comme la télécommande de l’Apple TV).