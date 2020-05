Voici à quoi devrait ressembler le Galaxy Note 20+

Le serial leaker OnLeaks s’est associé au site Pigtou afin de modéliser le smartphone en 3D. On y apprend que le Note 20+ serait un peu plus grand que le Note 20, avec ses 165 mm de longueur, 77mm de largeur et 7,6mm d’épaisseur.

L’écran serait plat, et non incurvé comme sur le S20 Ultra, et le bloc contenant les capteurs photo sur l’arrière du téléphone semble plus imposant. Autres détails attendus : le port USB-C, l’absence de port jack et le stylet S-Pen, bien rangé sur le bas de l’appareil. Enfin, notons l’encoche, ronde, et placée au milieu de l’écran.

Concernant les spécificités techniques du smartphone, le site reste vague. Mais on devrait en apprendre plus dans les semaines précédant l’officialisation de l’appareil.