Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle enceinte de Sonos - © WinFuture

La Sonos Move devrait se charger via USB-C ou via un dock principal. Parmi les autres fonctionnalités, citons la présence des assistants Amazon Alexa et Google Assistant et la prise en charge du protocole AirPlay 2 d'Apple.

À noter qu'en Bluetooth, l'enceinte se comportera comme n'importe quelle enceinte Bluetooth. Les commandes vocales ne seront donc pas prises en compte et l'application Sonos ne fonctionnera pas. L'enceinte se connectera simplement à un appareil pour diffuser de la musique.