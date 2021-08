Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle Apple Watch

L’Apple Watch Series 7 devrait être présentée en septembre aux côtés de l’iPhone 13 et des AirPods 3. Voici son nouveau look.

Un design inspiré de l’iPad Pro

Les bords plats de l’iPad Pro sont de plus en plus populaires chez Apple. Après un iPhone 12 plus rectangulaire et un iMac 24” qui ressemble à une tablette géante, c’est désormais la montre connectée de la firme de Cupertino qui devrait en profiter.

Pas de panique cependant : les bracelets, parfois vendus plus d’une centaine d’euros, seront toujours compatibles. Le changement visuel se remarque plus sur les côtés, là où on retrouve le bouton et la Digital Crown, comme on peut l’apercevoir sur des rendus 3D publiés par le site 91mobiles. À noter que sur la gauche, le haut-parleur semble est plus grand que celui présent sur l’Apple Watch 6.