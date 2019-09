Vivo lance le Nex 3 avec un écran sans bord et sans le moindre bouton

Le constructeur chinois Vivo crée la sensation en lançant le Nex 3, un smartphone dont l'écran recouvre 99,6% de la façade avant, un record. Sans encoche ni boutons, il est très largement inspiré du concept Apex dévoilé au dernier Mobile World Congress, à Barcelone (Espagne).

Décliné en versions 4G et 5G, le Nex 3 dispose d'un impressionnant écran incurvé de 6,89 pouces occupant donc la quasi-intégralité de l'avant du smartphone. Cela se traduit par l'absence de toute encoche mais également de boutons ou capteurs divers.

Sans boutons physiques sur le côté, le Vivo Nex 3 propose néanmoins de profiter de boutons virtuels avec un retour haptique rendant donc possible la sensation du toucher. Son capteur d'empreintes digitales est directement intégré à l'écran et, comme toujours avec la gamme Nex, son appareil photo en façade est rétractable via un petit mécanisme motorisé.

Le smartphone fonctionne sous l'impulsion d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ associé à 8 ou 12 Go de RAM. Sa batterie de 4500 mAh promet quant à elle de profiter du smartphone largement plus d'une journée, même en utilisation intensive, tout en se chargeant extrêmement rapidement via la technologie Super FlashCharge mise au point par Vivo. A l'arrière, le smartphone dispose d'un triple capteur pour pouvoir prendre des photos en grand angle ou zoomées.

En Chine, le Vivo Nex 3 est proposé à partir de 4.998 yuans (l'équivalent de 640 euros) en version 4G et de 5.698 yuans (environ 730 euros) en 5G. Vivo n'est pas encore officiellement distribué en Belgique mais ses smartphones peuvent facilement être importés.

Pour rappel, le constructeur fait partie du Top 5 des plus grands vendeurs de smartphones dans le monde, bien que son activité soit principalement centrée sur l'Asie. Tout comme Oppo ou OnePlus, Vivo est une filiale du grand groupe chinois BBK Electronics.