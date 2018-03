Vivo déploie ses nouvelles technologies avec le X21 et le V9, en attendant le Xplay 7

Le constructeur chinois Vivo vient de présenter deux nouveaux modèles, les X21 et V9, ses premiers à disposer d'une encoche en haut de l'écran, telle qu'inaugurée par Apple avec l'iPhone X et désormais en vogue sur les nouveaux smartphones sous Android. Mais côté innovations, Vivo a d'autres atouts.

Le Vivo X21 se démarque ainsi de la concurrence par son capteur d'empreinte placé sous l'écran. Celui-ci est représenté par un symbole qui s'affiche à l'écran et sur lequel il suffit d'appliquer son doigt afin de déverrouiller le terminal. Ce système ne serait théoriquement valable que sur des écrans OLED. De son côté, le V9 propose un capteur d'empreinte plus classique, placé au dos de l'appareil.

Ces deux smartphones de 6,3 pouces de diagonale, de milieu de gamme pour Vivo, devraient être prochainement commercialisés en Asie et aux États-Unis, probablement entre 400 et 500 dollars. Sauf grosse surprise, ils ne seront malheureusement pas encore disponibles en Europe bien que BBK Electronics, qui possède également Oppo et OnePlus, souhaite à terme pouvoir y distribuer ses produits.

Depuis le début de l'année, que ce soit au CES à Las Vegas (États-Unis) ou au Mobile World Congress à Barcelone (Espagne), Vivo n'a cessé de créer l'événement avec ses innovations, d'abord sur prototype puis dorénavant sur des modèles inscrits à son catalogue. Toutes ces nouveautés laissent donc augurer du meilleur concernant le prochain modèle haut de gamme de la marque, le Xplay 7, qui devrait selon toute logique lui aussi disposer de toutes ces nouvelles technologies, avec le soutien de 10 Go de RAM, du jamais vu !



