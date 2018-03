Vivendi quitte Ubisoft et revend ses actions

Bonne nouvelle pour Ubisoft, le développeur et distributeur français de jeux vidéo. Vivendi (et Vincent Bolloré) quitte l'entreprise après avoir un temps possédé 27% du capital de l'entreprise.

Ubisoft, à qui l'on doit des jeux comme Rayman, Far Cry ou encore Assassin's Creed, peut souffler. La menace Vivendi (Universal Music, Dailymotion) et son PDG Vincent Bolloré a été évitée de justesse. L'entrepreneur avait mis la main sur une large partie d'Ubisoft en 2016 (et de sa petite soeur, Gameloft, dédié aux jeux mobiles), comme il l'a fait avec le groupe Canal + en 2015 avec les conséquences que l'on connaît.

Ubisoft et la famille Guillemot (fondateurs de l'entreprise bretonne) ont rachetés les parts et permis une recapitalisation, annonçant par la même occasion l'arrivée du géant chinois Tencent (PlayerUnknown's Battlegrounds) au capital. Tencent possédera 5% d'Ubisoft, ajoutant ainsi une nouvelle entreprise de jeux vidéo a son actif, aux côtés d'Epic Games (48%), Supercell (84,2%), Riot Games (100%) et Activision (12%). De son côté, Vivendi a accepté de ne plus revenir au capital d'Ubisoft pendant les cinq prochaines années à venir.

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a déclaré que "L’évolution de l'actionnariat est une excellente nouvelle pour Ubisoft. Elle a été rendue possible par l’exécution remarquable de notre stratégie et par le soutien déterminant de nos talents, de nos joueurs et de nos actionnaires. Je voudrais les en remercier chaleureusement. L’entrée au capital de deux nouveaux actionnaires long terme témoigne de leur confiance dans notre potentiel de création de valeur et le rachat d’actions par Ubisoft aura un impact relutif pour l’ensemble des actionnaires. Le partenariat stratégique que nous avons signé nous permettra d’accélérer dans les prochaines années notre développement en Chine, et d’exploiter un marché dont le potentiel est considérable".

Quant à Bolloré, l'opération lui a malgré tout rapporté une plus-value de 1,2 milliard d'euros. Soit plus du double de la somme déboursée lors de l'achat des parts d'Ubisoft.