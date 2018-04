Visé par une remarque sur les récents problèmes de Facebook, Mark Zuckerberg répond à Tim Cook

Tout le monde a son avis sur les récents déboires de Facebook et ses gros manquements concernant les données personnelles des utilisateurs. Y compris Tim Cook, PDG d'Apple, qui n'avait pas maché ses mots lors d'une interview. Quelques jours plus tard, c'est au tour du PDG du réseau social de répliquer.

Interrogé sur le scandale Cambridge Analytica, Tim Cook avait déclaré au site Recode et à la chaîne d'information MSNBC qu'Apple "pourrait gagner beaucoup d'argent" si les clients étaient monétisés. En d'autres termes, si les clients "étaient le produit", selon ce vieil adage bien connu sur internet : si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais pour la firme de Cupertino, c'est tout le contraire. "Nous nous soucions de l'expérience de l'utilisateur. Et nous n'allons pas fouiller dans votre vie personnelle. Je pense que c'est une invasion de la vie privée et la vie privée est un droit de l'homme. C'est une liberté civile."

Quant à la question de savoir si le gouvernement américain devrait réguler Facebook, Cook n'y va pas par quatre chemins : "La meilleure réglementation n'est pas l'absence de réglementation, mais l'autoréglementation. Cependant, je pense dans ce cas que nous sommes au-delà de ça." Enfin, à la question de savoir ce qu'aurait fait Tim Cook à la place de Mark Zuckerberg, le patron d'Apple enfonçait une dernière fois le clou : "Je ne serais pas dans cette situation".

Autant de remarques qui ont poussé le créateur de Facebook a réagir, dans une interview accordée au site Vox : "Vous savez, je trouve que cet argument, que nous ne nous intéressons à vous que si vous payez, est extrêmement facile. Et pas du tout en accord avec la vérité. La réalité, c’est que si vous voulez construire un service qui ambitionne de connecter tout le monde dans le monde entier, il y a une grande partie des gens qui ne peuvent pas se permettre de payer. Et de ce fait, comme pour beaucoup de médias, un modèle soutenu par la publicité est le seul qui peut servir de base pour construire ce service."

Pour Zuckerberg, Facebook est donc un service certes gratuit, mais qui ne fait aucune distinction entre les utilisateurs. Contrairement à Apple, qui vend ses produits bien trop cher selon lui : "Je crois qu’il est important de ne pas tous céder au syndrome de Stockholm et laisser les entreprises qui travaillent dur pour vous faire payer plus vous convaincre qu’elles s’intéressent davantage à vous. Parce que cela me semble ridicule."

Un point partout, la balle au centre ? Oui, si on considère que les prix élevés d'Apple sont aussi problématiques que le vol de données au sein de Facebook.