Vine 2 ne verra finalement pas le jour

Le projet de Don Hoffman, co-créateur de la première version de Vine, est reporté pour une durée indéterminée. Une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui attendaient un retour des vidéos de 6 secondes.

V2 était en chantier depuis le mois de janvier. Après avoir vendu Vine à Twitter, qui décida par la suite de fermer le réseau social en janvier 2017, Don Hoffman travaillait d'arrache-pied sur une nouvelle version qui avait pour but de remettre les courtes vidéos de 6 secondes au goût du jour.

Initialement attendu pour le second trimestre 2018, V2 est donc en stand-by, principalement pour des raisons juridiques et financières. Hoffman pensait pouvoir financer le développement de la plate-forme avec ses propres fonds, mais les coûts élevés lui ont donné tort. Pour continuer, V2 a besoin d'investisseurs. Et ceux-ci ne sont pas prêts à soutenir une nouvelle version d'un réseau social que la plupart des internautes ont oublié.

Don Hoffman précise, dans le tweet annonçant la mauvaise nouvelle, que le code existe toujours et que le projet pourrait continuer si tout se met en place. Mais le ton est plutôt pessimiste et si le développement de V2 venait à reprendre, il faudra malgré tout se montrer très, très patient. Hoffman travaille également sur un studio créant du contenu en réalité virtuelle, Innerspace VR, ce qui se fait au détriment de V2.

"Je suis vraiment désolé pour cette déception. Si cela peut vous consoler, je pense que cela aurait été encore plus décevant si ce service avait été développé et publié de manière incorrecte, ce qui semblait inévitable", conclut Don Hoffman.