Vidéos complotistes sur YouTube : Wikipedia n'était pas au courant de l'utilisation de ses contenus

Hier, on vous parlait d'une nouveauté, bientôt intégrée à YouTube, et qui consistera à contextualiser les contenus complotistes disponible sur la plateforme à l'aide d'explications tirées de Wikipedia. Seulement voilà, la fondation Wikimedia annonce ne pas avoir été prévenue.

YouTube aurait-il oublié de contacter la fondation Wikimedia, en charge de l'encyclopédie participative Wikipedia, dans la mise en place de sa nouvelle fonctionnalité de vérification des contenus complotistes ? Oui et non. Oui, tout simplement, car la fondation explique dans un communiqué qu'aucune prise de contact n'a été tentée par la plateforme de vidéos de Google.

Mais est-ce que YouTube devait pour autant passer par cette étape ? Et bien non, puisque tout le contenu présent sur Wikipedia est rédigé et publié par des bénévoles. Ainsi, aucun texte ni aucune image, à l'exception des logos de la fondation, n'appartiennent à Wikimedia. Autrement dit, YouTube n'a commis aucune erreur, si ce n'est un certain manque de politesse envers l'encyclopédie et son contenu.