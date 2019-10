Vers une version "Pro" des AirPods avec réduction de bruit ambiant

Quelques jours seulement après la présentation par Google de ses nouveaux Pixel Buds, des écouteurs sans fil capables de faire abstraction du bruit environnant tant pour l'écoute de musique que pour passer des appels téléphoniques, Apple pourrait présenter une version "Pro" de ses AirPods, dotés d'une technologie comparable, selon le China Economic Daily.

Google a fait fort avec ses nouveaux écouteurs capables de s'adapter automatiquement à leur environnement et de gérer le volume sonore en fonction du bruit ambiant sans que l'utilisateur ne doive systématiquement augmenter ou baisser le son lui-même selon les circonstances.

Ces écouteurs ne seront toutefois pas disponibles avant 2020. Mais outre Google, Samsung et Huawei, avec les Galaxy Buds et les FreeBuds, se placent également comme des alternatives aux AirPods d'Apple qui se doit donc de réagir et de proposer une solution améliorée.

La firme à la pomme pourrait ainsi commercialiser un tout nouveau modèle d'AirPods, des écouteurs dotés d'un nouveau design, celui-ci participant précisément à réduire le bruit ambiant. Apple oblige, le prix devrait être bien supérieur à celui des AirPods "classiques", dont la 2e génération est apparue en mars dernier. Pour rappel, il sont aujourd'hui commercialisés à 229 euros avec leur boîtier de charge sans fil ou bien alors à 179 euros avec un boîtier "classique". Le China Economic Daily évoque un possible prix équivalent à 260 euros pour cette évolution "Pro".

Ce projet pourrait être officialisé par Apple dès la fin du mois d'octobre, peut-être à l'occasion d'une conférence consacrée à la sortie de nouveaux produits (iPad, MacBook, etc.).