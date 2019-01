Vers une refonte du site Web de Twitter

Twitter annonce le déploiement progressif d'une toute nouvelle interface pour son site Web, avec un design épuré et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Dans un petite vidéo qui annonce cette nouvelle version, Twitter dévoile un site Web bien plus épuré, laissant la place à l'essentiel. Conséquence directe du passage de 3 à 2 colonnes, les tendances se retrouvent basculées à droite, juste sous la sélection de comptes à suivre.

En termes de fonctionnalités, certaines déjà disponibles sur mobile vont faire leur apparition. C'est notamment le cas des signets, qui permettent de mettre de côté certains tweets afin de les consulter plus tard. Parmi les fonctionnalités attendues plus tard figure aussi la possibilité de basculer d'un affichage des tweets les plus récents aux plus populaires du moment et vice-versa.

Le but de cette mise à jour est de faciliter la lecture et l'envoi de plus de tweets. Elle va être déployée progressivement et certains abonnés, même en France, peuvent d'ores et déjà y accéder en cliquant sur leur leur icône de profil en haut à droite de l'écran, puis en sélectionnant dans le menu déroulant "Essayez le nouveau Twitter" s'il apparaît.

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.



Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB — Twitter (@Twitter) 22 janvier 2019



AFP