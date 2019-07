Vers une nouvelle génération d'AirPods étanches

La prochaine génération, attendue pour la fin 2019, sera enfin résistante à l'eau, selon le site MacRumors qui cite l'analyste Daniel Ives de Wedbush Securities.

Ce sont en fait deux nouveaux modèles d'AirPod qui pourraient être commercialisés à temps pour les fêtes de fin d'année, tous les deux résistants à l'eau et la poussière, l'un adoptant un tout nouveau design. A noter que, de son côté, le site taïwanais DigiTimes annonce que la prochaine génération d'écouteurs sans-fil d'Apple disposera d'une technologie de réduction active de bruit.

Pour rappel, la nouvelle génération d'AirPods est arrivée en mars 2019. Ceux-ci se distinguent par une plus grande autonomie, une compatibilité avec Siri et un boîtier de charge sans fil. Ces nouveaux Airpods se veulent avant tout encore plus réactifs, en se connectant instantanément aux appareils Apple dès qu'ils sont retirés de leur boîtier et portés. Avec leurs capteurs optiques et leurs accéléromètres, ils détectent quand ils sont en place et se mettent automatiquement en pause lorsqu'ils sont retirés. Cette deuxième génération d'AirPods est actuellement proposée à 229 euros avec son boîtier de charge sans fil ou bien alors à 179 euros avec un boîtier "classique".