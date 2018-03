Vers une nouvelle capacité de stockage record de 512 Go sur les smartphones

Un nouveau cap symbolique dans l'histoire des smartphones s'apprête à être franchi en 2018 avec les premiers modèles proposant une capacité de stockage interne de 512 Go, afin de s'adapter aux nouveaux usages liés à la vidéo 4K et la réalité virtuelle/augmentée. Huawei et Samsung devraient être les premiers à franchir le pas.

Si Apple propose actuellement une déclinaison en 256 Go de ses iPhone 8, 8 plus et X, rares sont les constructeurs à proposer par défaut un espace de stockage aussi grand dans l'univers Android. Ils préfèrent en effet souvent opter pour du 64 Go ou du 128 Go, ce qui permet de proposer des prix compétitifs mais aussi de laisser l'utilisateur libre d'augmenter cet espace de stockage selon ses besoins, en y ajoutant le cas échéant une carte microSD, ce qui n'est toujours pas possible sur un iPhone.

Objectif 512 Go

La fuite concernant un prochain smartphone signé Huawei doté d'une capacité de mémoire de 512 Go provient directement de la TENAA, l'organisme de certification des télécoms chinois, où il vient d'être enregistré. Plusieurs sites spécialisés high-tech l'ont remarqués et envisagent une sortie dans le courant de l'année. Mais le constructeur chinois, 3e vendeur de smartphones dans le monde, n'est pas le seul à envisager de proposer un tel espace de stockage élargi, Samsung ayant déjà annoncé travailler sur un nouveau type de puce d'une capacité équivalente. Le leader du marché annonce même des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides que tout ce qui est proposé aujourd'hui. Aucune information n'a cependant été donnée sur le nom du premier modèle qui bénéficiera de cette puce.

La décision des constructeurs d'augmenter la capacité de stockage de leurs smartphones est logique et suit les derniers développements technologiques, qu'il s'agisse de pouvoir désormais filmer en 4K, de profiter de contenus en réalité virtuelle ou de jouer en réalité augmentée. A titre indicatif, il est par exemple possible de stocker avec 512 Go d'espace de stockage plus d'une centaine de vidéos 4K d'une dizaine de minutes.

Reste à savoir si Apple suivra cette tendance, au risque de faire exploser ses tarifs. Pour rappel, l'iPhone X d'une capacité de stockage de 256 Go est aujourd'hui en vente à 1.329 euros.



AFP