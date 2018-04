Vers une fusion entre iOS et macOS ? Tim Cook n'est pas emballé

Le PDG d'Apple s'est exprimé au sujet d'une éventuelle fusion des deux systèmes d'opérations de l'entreprise. Selon lui, "ce n'est pas ce que les utilisateurs recherchent".

Alors que les rumeurs de la mise en place d'applications universelles, développées à la fois pour iOS et macOS, n'ont jamais été aussi insistantes (en interne, le projet porterait le doux nom de Project Marzipan), Tim Cook a profité d'une interview accordée au Sydney Morning Herald pour remettre les pendules à l'heure.

"Nous ne voulons pas diluer iOS et macOS l’un dans l’autre. Le Mac et l’iPad sont des produits tous les deux incroyables. L’une des raisons pour lesquelles ils sont incroyables tient dans le fait que nous les poussons dans ce qu’ils font de mieux. Et si vous désirez les fusionner alors il faudra faire des sacrifices et des compromis. Peut-être que l’entreprise serait plus efficiente. Mais ce n’est pas le sujet. Il est question ici de donner aux gens des choses qu’il peuvent utiliser pour changer le monde, exprimer leur passion et leur créativité. Et cette fusion qui fait tant parler, je ne crois pas que ce soit ce que les utilisateurs recherchent."

Pas de rapprochement façon Windows à prévoir donc, même si la réponse de Tim Cook n'écarte pas totalement les applications universelles. Cela permettrait aux développeurs de coder une seule version, qui s'adapterait à la fois aux Mac, aux iPhone et aux iPad (voire aux Apple Watch). Selon certains analystes, Apple pourrait dévoiler ce projet lors de la conférence WWDC qui se tiendra en juin.