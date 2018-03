Vers une forte progression des ventes de casques VR dans les 5 ans à venir

Les ventes de casques de réalité virtuelle et/ou augmentée devraient augmenter d'environ 50% chaque année pour passer d'un peu plus de 12 millions d'unités écoulées en 2018 à près de 70 millions en 2022, selon le cabinet IDC.

IDC prévoit des ventes en progression de 48% pour 2018, grâce notamment au développement des casques avec écran intégré. Selon le cabinet d'étude, le grand public n'a en effet pas adhéré au concept de casques dans lesquels il faut glisser son propre smartphone pour profiter d'une immersion en réalité virtuelle.

Les ventes de 2018 devraient être tirées par le haut grâce à une offre de plus en plus large de produits relativement bon marché. C'est le cas des derniers casques VR développés par Asus, Dell, HP ou encore Lenovo en collaboration avec Microsoft, tous compatibles avec la plateforme Windows Mixed Reality. A noter que le très attendu Oculus Go, lui-même totalement autonome, devrait participer à une certaine démocratisation de ce type d'appareils.

A noter aussi que la part des casques spécialement dédiés à la réalité augmentée, qui permet d'intégrer du virtuel dans un espace bien réel, devrait progresser de 10,1% en 2018 à 38,1% en 2022.



AFP