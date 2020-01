Vers un iPhone 12 plus fin que l'iPhone 11 ?

Les rumeurs concernant le nouvel iPhone d'Apple se suivent, mais ne se ressemblent pas.

Alors que l'analyste Ming-Chi Kuo, souvent très bien informé, annonçait que l'iPhone 12 adopterait le même look que l'iPhone 4 (avec des bords plats et non arrondis), une nouvelle rumeur publiée par Macotakara vient contredire l'idée d'un retour en arrière pour le châssis du smartphone.

Selon les dernières nouvelles, provenant des chaînes d'approvisionnement, le châssis de l'iPhone 12 serait similaire à celui de l'iPhone 11. Seul l'appareil photo connaîtrait des améliorations.

Macotakara s'avance aussi sur les tailles des différents modèles qu'Apple devrait présenter dans le courant de l'année :

L'iPhone 12 de 5,4 pouces serait plus grand que l'iPhone SE mais plus petit que l'iPhone 8.

serait plus grand que l'iPhone SE mais plus petit que l'iPhone 8. L'iPhone 12 de 6,1 pouces aurait une taille située entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro Max

aurait une taille située entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro Max L'iPhone 12 de 6,7 pouces serait quant à lui plus grand que l'iPhone 11 Pro Max, mais plus fin (7,4 mm contre 8,1 mm)

Ce dernier modèle haut de gamme disposerait du bloc photo amélioré, tandis que les versions 5,4 pouces et 6,1 pouces conserveraient un double capteur photo.

Ces trois appareils sont attendus pour septembre. L'iPhone 9, au design similaire à l'iPhone 8 (avec toujours la présence du capteur Touch ID) serait quant à lui présenter en mars.